Более 70 человек погибли из-за сильнейших ливней на севере Индии

В некоторых районах, расположенных в северной части страны, из-за неблагоприятной ситуации закрыли школы и приостановили движение поездов.

По меньшей мере 73 человека погибли за четверо прошедших суток в индийском штате Уттар-Прадеш из-за муссонных ливней, спровоцировавших оползни и паводки. Правительство объявило красный уровень тревоги в нескольких районах штата, сообщает телеканал NDTV.

73 dead in 4 days in UP rain, many parts of Bihar flooded. https://t.co/FEIX1qfT3l pic.twitter.com/DTSy8HFYbC — NDTV (@ndtv) September 29, 2019

По предварительным данным, за последние 24 часа в восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 миллиметра осадков. Эти цифры сильно превышают привычные показатели в это время года.

Отмечается, что от ливней также страдают жители штатов Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В некоторых районах, расположенных в северной части страны, из-за неблагоприятной ситуации закрыли школы и приостановили движение поездов.

Прогнозы синоптиков также не внушают оптимизма. По их словам, в течение двух ближайших суток в штате Уттар-Прадеш и близлежащих регионах выпадут значительные осадки.