Немец, проехавший на велосипеде из Петербурга в Москву, восхитился Россией

Путешественник отметил, что его везде встречали с теплом, а одна бабушка даже подарила целое ведро яблок.

Немецкий турист Мартин Крик, проехавший на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, поделился впечатлениями о своём путешествии с журналистами газеты Augsburger Allgemeine.

Путешественник отметил, что в пути не сталкивался с серьёзными препятствиями, однако его удивило, что в разных местах приходилось ехать по разной дороге. В целом участок велосипедного маршрута он оценил как "хороший и продуманный".

Крик также признался, что его впечатлило гостеприимство и радушие россиян. Он рассказал, что его везде встречали с теплом, а одна бабушка даже подарила целое ведро яблок. По его словам, поездка оставила хорошее впечатление о России.

— Это огромная страна с множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие, — заявил он.

Единственным огорчением для туриста во время путешествия оказалось то, что ему не повезло с погодой. Он посетовал, что около пяти часов пришлось ехать под проливным дождём.