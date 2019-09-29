Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением праздника Рош ха-Шана — Нового года по иудейскому религиозному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что еврейские сообщества с уважением относятся с культурному и духовному наследию предков и заслуживают искреннего признания за активное участие в общественной жизни. Путин пожелал российским евреям, "чтобы наступающий год принёс вам благополучие, счастье и процветание".

Празднование Рош ха-Шана в этому году продлится до 4 октября.