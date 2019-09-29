В Шотландии организаторов конференции против расизма обвинили в расизме

На мероприятии планировалось поднять злободневную проблему и "усилить голос людей разных рас и цвета кожи".

В Шотландии Эдинбургский университет провёл конференцию против расизма, на которой при этом запрещалось высказываться людям с белой кожей, сообщает The Telegraph.

— Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или нашими докладчиками после мероприятия, — заявили организаторы.

Они объяснили это тем, что хотят "усилить голос людей других рас и цвета кожи".

Одна из участниц конференции назвала мероприятие явно расистским. По словам активистки, оно только усугубило и обострило проблему.

— Мы выразили озабоченность по поводу определённых аспектов формата мероприятия и пересмотрим политику подобных конференций, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе университета.

Ещё один скандал из-за обвинений в расизме разгорелся вокруг бывшего главы пресс-службы Российского футбольного союза Андрея Малосолова. Суд оштрафовал его за оскорбительный твит про экс-игрока "Спартака" на 20 тысяч рублей. Сам Малосолов с этим не согласен и собирается обжаловать приговор.