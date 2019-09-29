Участники Little Big рассказали, как отравились кемеровскими устрицами

После пищевого отравления музыкантам пришлось везти с собой в гастрольный тур множество лекарств.

Популярная российская рейв-группа Little Big отравилась устрицами в ресторане в Кемерове. Об этом рассказал лидер и основатель группы Илья Прусикин в ходе очередного выпуска ютуб-шоу "Зашкварные истории" Данилы Поперечного.

По словам Прусикина, во время гастролей музыканты отправились в один из ресторанов Кемерова, чтобы поесть устриц. При этом фронтмен признался, что до того дня был убеждён, что перед подачей моллюсков готовят, а не подают сырыми с лимонным соком.

— То есть мне приносят устриц, я ем и такой: "Ммм, как замечательно приготовлено". И официант такой: "Ага", — рассказал Прусикин.

При этом солистка Софья Таюрская, которая присоединилась к группе в 2016 году, с иронией подчеркнула, что их гастрономический выбор был обусловлен тем, что "в Кемерове же знаменитые устрицы".

По словам музыкантов, после застолья они почувствовали "жёсткую" интоксикацию, однако продолжили гастрольный тур, прихватив с собой огромное количество медикаментов.

Отметим, что данный инцидент произошёл с участниками Little Big ещё в ноябре 2018 года, когда группа приезжала в Кемерово с концертом. Впрочем, неприятные воспоминания о пищевом отравлении не помешают музыкантам вновь приехать в Кузбасс и дать концерт 18 ноября этого года. Будут ли они в это время снова обедать устрицами в кемеровских ресторанах, не уточняется.