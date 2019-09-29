Самолёт президента Кипра экстренно вернулся в Нью-Йорк

Самолёт президента Кипра Никоса Анастасиадиса вынужденно вернулся в аэропорт Нью-Йорка после вылета с Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал Sigma.
В полёте у лайнера возникли неполадки с лобовым стеклом, и командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Около 01:40 по кипрскому времени (совпадает с московским) борт успешно приземлился в Нью-Йорке. На родину Анастасиадис и кипрская делегация должны вылететь 29 сентября.
Накануне аналогичный случай произошёл с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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