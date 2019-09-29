Щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи

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Фото © Facebook / Georgina Richardson

Хозяева скорбят о своём питомце и верят, что поступок их пса служит опровержением заявлений о том, что питбули опасны.

Восьмимесячный питбуль по кличке Зевс спас детей своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни. О произошедшем в штате Флорида, США, пишет Fox35.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/georgina.richardson.37?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDaL0999wDk4y84Es7Zb5lMdQsNcVYSCuX3BpdOj4v0D9DOJa-rJ_eqaCjhTPPnd6fpf0-Wlvb9v0Ee&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Georgina Richardson</ins></a></p>

Как уточняется, два мальчика мыли миску собаки и не заметили коралловую змею, подползшую к ним. На опасность отреагировал пёс и кинулся на незваную гостью. Прежде чем питбулю удалось откусить змее голову, та успела укусить его четыре раза.

После происшествия собаку отвезли в местную ветклинику, однако специалистам не удалось спасти пса.

Семья хозяев скорбит о своём питомце и верит, что поступок их любимца служит опровержением того, что питбули опасны.

Питбули — самые преданные собаки, каких я знаю, а у меня было много разных животных, — признался хозяин пса Гэри Ричардсон.

Супруга Ричардсона отметила, что плохое поведение собак — следствие плохого воспитания. Она добавила, что обязана Зевсу жизнью своих детей.

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