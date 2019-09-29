Личного телохранителя саудовского короля застрелили в доме друга

Убийца не захотел сдаваться и ранил пятерых полицейских, но тем всё же удалось его ликвидировать.

В Саудовской Аравии был убит бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм — личный телохранитель короля страны Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на полицию Мекки.

По данным правоохранителей, Аль-Фагм вечером 28 сентября отправился в гости к своему другу в Джидду. В доме приятеля генерал повздорил с ещё одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух ушёл из дома, но вскоре вернулся с оружием и открыл беспорядочный огонь по всем гостям.

Аль-Фагм получил тяжёлое ранение и был госпитализирован. Врачам не удалось спасти его. В результате стрельбы пострадало ещё два человека, включая хозяина дома. Мамдух отказался сдаться прибывшей на место происшествия полиции и был застрелен. Также ранения получили пятеро сотрудников органов правопорядка.

Генерал Аль-Фагм считался одним из лучших телохранителей в мире. Он работал ещё с покойным королём Абдаллой, а после стал охранять его брата Сальмана.