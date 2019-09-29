"Тигриное" шествие во Владивостоке собрало более 12 тысяч человек

День тигра отмечается в столице Приморья уже в 20-й раз. В этот день горожане как маленькие, так и взрослые одеваются в полосатые костюмы и устраивают шествие по центру города.

Более 12 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии по центральной улице Владивостока в честь Дня тигра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Карнавальное шествие в дальневосточной столице, где сегодня, 29 сентября, в 20-й раз отмечают День тигра, привлекло школьников и студентов, представителей различных организаций, жителей и гостей города. Также в мероприятии принял участие и мэр Владивостока Олег Гуменюк.

— День тигра — любимый жителями и гостями Владивостока праздник. Мы очень рады сегодня видеть так много людей, которые отмечают его вместе с нами, — сказал мэр.

На самом ярком экологическом празднике России более ста организаций из различных уголков Приморского края представили в шествии свои колонны. Участники процессии в костюмах, соответствующих "тигриной" тематике, начали своё шествие в 12 часов дня по местному времени (05:00 мск) по Океанскому проспекту от Дворца детского творчества.

А уже в конечном пункте — на центральной площади — были подведены итоги конкурса лучших костюмов.

— Мы готовились к шествию больше месяца. В подготовке принимали участие родители, педагоги и ученики. Мы сделали большой флаг с тигрёнком, различные растяжки, тематические футболки и даже подготовили акробатический номер. Рады, что нас оценили, и вот мы победили в конкурсе лучших колонн, — рассказали одни из победителей, ученики школы № 10.

Отметим, что на этом праздничные мероприятия не закончились. В 19:00 на площади Борцам за власть Советов состоится концерт групп "Серьга" и Uma2Rman.