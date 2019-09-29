В России появился новый документ для устройства на работу

Получить документ россияне смогут в территориальном органе ПФР или МФЦ. Также можно оформить онлайн-запрос через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

29 сентября вступает в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства пенсионного страхования. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместо зелёной карточки с номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) при устройстве на работу россияне будут предъявлять электронное уведомление из ПФР.

Форму и вид нового документа утвердили в июне. В нём будут указаны те же данные, что и в его предшественнике — страховой номер лицевого счёта, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учёта.

Чтобы получить документ, нужно обратиться в территориальный орган ПФР или многофункциональные центры (МФЦ). Также можно оформить онлайн-запрос через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Отмечается, что выданные до 1 апреля 2019 года бумажные страховые свидетельства остаются действующими и не нуждаются в замене на аналогичный электронный документ.

Ранее в Пенсионном фонде предупредили, что в России больше не будут выдавать привычное свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).