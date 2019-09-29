Житель Самары несколько кварталов преследовал девушку, а потом ударил её ножом

В Самаре мужчина напал с ножом на девушку прямо на улице, нанёс ей несколько ударов и скрылся. Инцидент произошёл ранним утром 27 сентября.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, нападавшего удалось задержать. Им оказался 33-летний местный житель. Перед нападением мужчина несколько кварталов преследовал 19-летнюю девушку.

Пострадавшая госпитализирована. Что именно послужило мотивом нападения, пока не ясно. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.