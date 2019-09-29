СМИ: Трамп пытался доказать вмешательство Украины в выборы в США

Президент специально направил своего адвоката в страну, чтобы собрать всю информацию о событиях 2016 года.

Президент США Дональд Трамп пытался собрать доказательства, подтверждающие вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году, сообщает The New York Times.

— Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами, он даже был зациклен на сомнительной конспирологической теории, согласно которой там могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон, — пишет газета.

Отмечается, что глава США отправил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину для сбора информации о событиях 2016 года. Президент был уверен, что удалённые письма Клинтон, его соперницы на выборах в 2016 году, могли храниться на Украине.

Также, по версии издания, Трамп и Джулиани проводили в отношении Киева "теневую внешнюю политику", расходящуюся с официальным курсом США.

Напомним, сейчас администрация Трампа проверяет служебную электронную переписку Хиллари Клинтон с 2009-го по 2013-й, когда она занимала должность государственного секретаря. Это расследование началось ещё около 18 месяцев назад, однако оно было прервано и впоследствии возобновлено.