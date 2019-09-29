Московские врачи спасли пациентку с волчанкой, которая поразила все её органы

Системная красная волчанка — одно из сложнейших аутоиммунных заболеваний. Чаще всего из-за него страдают соединительные ткани, почки и сердечно-сосудистая система.

Столичные врачи спасли пациентку с тяжёлым течением системной красной волчанки: у женщины были поражены почти все органы, кожа и суставы. Об этом агентству "Москва" сообщили в Департаменте здравоохранения.

Москвичку привезли в одну из столичных больниц с подозрением на пневмонию. Состояние пациентки было тяжёлым — и для консультации пригласили ревматолога клинической больницы № 4. В итоге женщину перевели в это учреждение, и врачи почти две недели боролись за её жизнь.

— В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, лёгкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит — воспаление нескольких серозных оболочек сразу (плевры, перикарда, брюшины). Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения, — рассказали в Депздраве.

В спасении пациентки принимали участие ревматологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, торакальные хирурги. Вскоре угроза жизни миновала, сейчас состояние москвички оценивается как стабильное, но она всё ещё находится под наблюдением специалистов.

Системная красная волчанка затрагивает практически весь организм. Чаще всего страдают соединительные ткани, почки и сердечно-сосудистая система. Ранее Лайф рассказывал, как распознать это заболевание. Оно может быть спровоцировано другими болезнями и привести к летальному исходу. Врачи отмечают, что самое важное — современная диагностика.

Такую же болезнь выявили у российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 14 марта. Недавно американская звезда Ким Кардашьян призналась, что также страдает волчанкой.