На Алтае изобрели съедобную и полезную посуду

Учёные Алтайского края создали посуду из съедобного растения — люпина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона.
— Для изготовления такой посуды используется люпин — это род растений из семейства бобовых. Является источником белка, не содержит глютена, фитогормонов, аминокислотный состав оптимально сбалансирован, — говорится в сообщении.
Изготавливаться съедобная посуда будет местной компанией, которая занимается разработкой люпина для пищевых и медицинских целей. При данном производстве остаются отходы, которые было решено использовать для получения биоразлагаемой посуды. На этот проект выделено 2,5 миллиона рублей из Фонда содействия инновациям.
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