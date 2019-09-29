Эксперты назвали лучший смартфон года, и это не iPhone

В пятёрку лучших также вошли iPhone 11, OnePlus 7 Pro, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, а также OnePlus 6T.

Лучшим смартфоном года с учётом функционала и цены устройства стал китайский OnePlus 7T. Рейтинг подготовило издание Business Insider.

По мнению авторов рейтинга, их фаворит может похвастаться не только красивым дизайном и отличной камерой, но и хорошей автономностью. При этом он демонстрирует лучшие показатели по производительности среди всех устройств на платформе Android.

Вторую строчку в списке лучших завоевал iPhone 11 от компании Apple. Смартфон похвалили за отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор и хорошую камеру.

Третье место присудили ещё одной модели OnePlus — 7 Pro. Положительно оценив производительность процессора, специалисты отметили хорошую камеру, а также скорость работы датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

Четвёртое место поделили смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, на пятом оказался OnePlus 6T.

В топ-10 эксперты включили такие устройства, как Samsung Galaxy S10e, Apple iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее Лайф рассказывал, чем OnePlus 7T и 7T Pro лучше культового смартфона.