Лазарев рассказал о воспитании сына: Первые недели я вообще не выходил из дома

Певец очень заботится о ребёнке: проводит с ним много свободного времени и водит в разные секции.

Известный российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении и воспитании своего сына, которому он старается подарить нормальное детство и оградить его от "звёздной" жизни.

— Когда появился сын, я первые две недели вообще не выходил из дома, — сказал артист телеканалу НТВ.

Сейчас Лазарев также проводит очень много свободного времени с мальчиком. Особое внимание он уделяет его развитию: ребёнок посещает разные секции и изучает иностранные языки, сообщает Starhit.

Сын Сергея Лазарева Никита родился в 2014 году, два с половиной года певец скрывал ребёнка от общественности. И только этим летом артист опубликовал архивное видео с малышом.