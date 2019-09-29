Лазарев рассказал о воспитании сына: Первые недели я вообще не выходил из дома

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Фото © Instagram/lazarevsergey

Певец очень заботится о ребёнке: проводит с ним много свободного времени и водит в разные секции.

Известный российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении и воспитании своего сына, которому он старается подарить нормальное детство и оградить его от "звёздной" жизни.

Когда появился сын, я первые две недели вообще не выходил из дома, — сказал артист телеканалу НТВ.

Сейчас Лазарев также проводит очень много свободного времени с мальчиком. Особое внимание он уделяет его развитию: ребёнок посещает разные секции и изучает иностранные языки, сообщает Starhit.

Сын Сергея Лазарева Никита родился в 2014 году, два с половиной года певец скрывал ребёнка от общественности. И только этим летом артист опубликовал архивное видео с малышом.

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