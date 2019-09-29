Словакия приостановила полёты МиГ-29

Данное решение было принято в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне вечером на западе страны.

Военно-воздушные силы Словакии приняли решение приостановить тренировочные полёты многоцелевых истребителей четвёртого поколения МиГ-29. Об этом сообщает "Словацкое радио".

Такие меры были предприняты в связи с крушением одного из МиГ-29 на западе страны. Самолёт разбился в субботу, 28 сентября, во время парного полёта с другим истребителем. Предположительно, причиной катастрофы стал недостаток топлива в баках. Пилот, который управлял разбившимся самолётом, выжил.

— Тренировочные полёты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае, — приводит радиостанция слова представителя Министерства обороны республики Данки Цапаковой.

При этом она подчеркнула, что данное решение никоим образом не отразится на воздушной безопасности страны.