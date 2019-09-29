Китайские корабли взяли в ловушку авианосец США, призванный показать мощь Штатов

Спутниковые снимки американского авианосца "Рональд Рейган", окружённого пятью китайскими военными кораблями, опубликовало издание Sohu.
— Мы требуем, чтобы США строго уважали проблемы безопасности стран региона, — подчеркнул пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян.
Он добавил, что китайские военные корабли будут твёрдо защищать суверенитет страны. Также в Поднебесной отметили, что США намеренно направили свой авианосец в регион, чтобы показать свою военную мощь.
Ранее китайские СМИ назвали российскую ракету главным оружием против авианосцев США.
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