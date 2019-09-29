Китайские корабли взяли в ловушку авианосец США, призванный показать мощь Штатов

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Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Спутниковые снимки американского авианосца "Рональд Рейган", окружённого пятью китайскими военными кораблями, опубликовало издание Sohu.

<p>Фото © <a href="http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190928/eaca91dc0fc74d7390daa0862eaaf189.jpeg" target="_blank">Sohu</a></p>

Мы требуем, чтобы США строго уважали проблемы безопасности стран региона, — подчеркнул пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян.

Он добавил, что китайские военные корабли будут твёрдо защищать суверенитет страны. Также в Поднебесной отметили, что США намеренно направили свой авианосец в регион, чтобы показать свою военную мощь.

Ранее китайские СМИ назвали российскую ракету главным оружием против авианосцев США.

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