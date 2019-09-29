Алана Мамаева показала реакцию фанатов на возвращение её мужа в футбол — видео

Болельщики "Ростова" поприветствовали подписание контракта с Павлом Мамаевым громкими аплодисментами и криками. Видео, снятое в Ростове-на-Дону, опубликовала в "Инстаграме" жена футболиста Алана.

На кадрах видно, как собравшиеся на матче чемпионата России "Динамо" — "Ростов" 28 сентября одобрительно скандируют имя нового игрока, услышав о его присоединении к клубу.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Ростов" представил болельщикам Мамаева, подписавшего с клубом двухлетний контракт после выхода на свободу по УДО. В соцсетях клуба опубликовали ролик, посвящённый новому члену команды. Мамаев будет играть под 10-м номером.