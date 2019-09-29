Украинцы потребовали от Зеленского выложить стенограммы разговоров с Путиным

Это связано с дипломатическим скандалом, связанным с телефонными разговорами Дональда Трампа и лидера Незалежной.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали опубликовать все стенограммы разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте лидера Незалежной.

— Требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным, — говорится в подписи к петиции.

В обращении объясняется, что подобные требования были выдвинуты после скандала, связанного с телефонными беседами Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По мнению украинцев, в разговорах двух лидеров присутствует "заигрывание", а также "согласование позиций по некоторым уголовным делам, критика лидеров ЕС и экс-посла США" и многое другое.

Отметим, что данная петиция была создана и размещена в субботу, 28 сентября. На данный момент её подписало всего чуть более ста человек. Чтобы обращение отправилось на рассмотрение президенту, оно должно набрать 25 тысяч голосов за 90 дней.

Ранее Лайф писал, что Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы Джо Байдена.

Сам Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы этой беседы. А вот американский лидер предложил раскрыть ещё один разговор с президентом Украины.