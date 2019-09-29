Режиссёр "Счастливы вместе" не может поверить, что у Бочкарёвой нашли наркотики

Режиссёр сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов признался, что не может представить актрису Наталью Бочкарёву с наркотиками.

— Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжёлая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкарёвой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу, — цитирует "Подъём" Дронова.

Режиссёр подчеркнул, что готов оказать Бочкарёвой помощь, если она потребуется.

Напомним, накануне появилась информация о задержании актрисы Натальи Бочкарёвой с кокаином, однако она опровергла Лайфу эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД РФ и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Она также записала видеообращение к фанатам с советом "не верить Интернету" и пообещала продолжение истории.