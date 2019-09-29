Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в "Фейсбуке" дочь политика Марианна Мешкова. Обстоятельства смерти не уточняются.

В начале сентября Мешков перенёс инсульт на отдыхе в Турции. Позднее его доставили в российскую больницу.

Напомним, Юрий Мешков стал президентом Республики Крым в феврале 1994 года — до весны 1995 года, когда была создана лишённая суверенитета Автономная Республика Крым в составе Украины. После этого экс-президент переехал в Москву.