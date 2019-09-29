Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым

Министр инфраструктуры Украины отметил, что контрольно-пропускные пункты уже строятся.

Украинские власти намерены возобновить пассажирские перевозки в Крым. Об этом заявил министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий.

— Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, конечно, мы строим. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это всё построится. Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции, — сказал чиновник в интервью "Радио Свобода".

Он также заявил, что "обязательно" возобновятся официальные перевозки пассажиров в Крым.

Напомним, в 2014 году после того, как полуостров воссоединился с Россией, Киев запретил регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.