Под Брянском нашли захоронение 22 расстрелянных во времена ВОВ жителей — видео

Добровольцы Поискового движения России продолжают исследовать территории Брянской области, сохранившие страшную память о годах Великой Отечественной войны. Лайф публикует кадры с места проведения поисковых работ.

По словам председателя регионального отделения поискового движения "Россия" Александра Соболева, в этом году в Брасовском районе обнаружили ещё одну братскую могилу.

— При проведении работ обнаружена ещё одна воронка, в которой найдены останки 22 расстрелянных, — рассказал он Лайфу.

По его словам, работы на месте продолжаются.

Как уточняется, разведка проводится в рамках проекта "Без срока давности". Целью проекта является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны.