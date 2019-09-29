Умер писатель Вячеслав Пьецух

Писатель Вячеслав Пьецух скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил его друг Владимир Салимон на странице в "Фейсбуке".

Пьецух ушёл из жизни в ночь на воскресенье, 29 сентября. Причина смерти не уточняется.

Литературным творчеством Вячеслав Пьецух начал заниматься в 1973 году. Его произведения печатались в крупных журналах, таких как "Новый мир", "Знамя", "Октябрь", "Столица". В 1988 году Пьецух стал членом Союза писателей СССР. Он неоднократно получал престижные литературные награды, включая премию журнала "Огонёк", премию "Триумф" и Новую Пушкинскую премию.