Группа Little Big включила во "всероссийский тур" Минск и Харьков

Директор исполнителей объяснила, что они опечатались, правда, не уточнила, в чём именно.

На официальном сайте российской рейв-группы Little Big во всероссийский тур оказались включены белорусский Минск и украинский Харьков.

— Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают, — прокомментировала радиостанции "Говорит Москва" ситуацию директор группы Алина Пязак.

Единственное, что девушка так и не объяснила, в чём именно ошибка: в названии тура или в указании городов.

Группа из Санкт-Петербурга Little Big появилась в 2013 году. Популярной во всём мире она стала в 2018 году после выхода клипа на песню Skibidi. Он занял первое место по популярности в России, собрав более 87,8 млн просмотров.