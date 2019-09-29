В Подмосковье неизвестный изнасиловал чиновницу из Германии

По предварительным данным, пострадавшая — 35-летняя гражданка ФРГ, которая приехала в Россию по работе.

В подмосковном парке неизвестный изнасиловал гражданку Германии, которая приехала в Россию по работе. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл вечером 26 сентября. Гражданка ФРГ решила прогуляться в парке "Косинский", там на неё напал неизвестный. После того как насильник скрылся с места преступления, немка отправилась в местное отделение полиции и написала заявление.

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия, ведутся поиски злоумышленника. Предполагается, что преступление было совершено в период с 18:00 до 19:00. Стражи порядка просят всех свидетелей сообщить имеющуюся информацию в полицию.