Волочкова рассказала об аборте, который сделала под давлением матери

Балерина также заявила, что последние десять месяцев находится в счастливых отношениях, однако не ждёт, что эта история "приведёт к замужеству".

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что сделала аборт под давлением своей матери. Признание прозвучало в телешоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ.

Как уточняет Starhit, перед участниками проекта поставили задачу рассказать о приглашённом госте, которым оказалась Волочкова.

Находясь под впечатлением от способностей грузинской ведьмы Мириам Циминтии, танцовщица сделала неожиданное признание и заявила, что была беременна от олигарха Сулеймана Керимова, однако позже сделала аборт. Волочкова добавила, что на этом настояла её мать, с которой звезда до сих пор не общается.

— Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект, — заявила балерина.

Вместе с тем в беседе с участницей шоу она отметила, что последние десять месяцев находится в счастливых отношениях, однако не ждёт, что эта история "приведёт к замужеству".

Ранее бывшая прима Большого театра рассказала, у кого есть шансы добиться её сердца.