Генетик объяснил, почему на Украине родились сиамские близнецы с двумя головами

Специалист допустил, что с помощью операции можно спасти близнецов, но это потребует колоссальных усилий.

Родившиеся на Украине сиамские близнецы с двумя головами и одним телом могут прожить лишь несколько месяцев. Такое мнение высказал генетик, руководитель Лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врождённых болезней НИИ акушерства и гинекологии Владислав Баранов.

Специалист считает, что причиной появления на свет сиамских близнецов стали внешние воздействия, а не гены.

— Ибо такие уродства возникают примерно на пятой-седьмой неделе беременности. А может и немножко позже, к десятой неделе беременности. Всё тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки, — рассказал генетик "360".

По словам Баранова, рождение сиамских близнецов могло быть обусловлено влиянием ультразвука или употреблением определённого лекарства. Специалист допустил, что с помощью хирургического вмешательства можно спасти близнецов, но такая операция потребует колоссальных усилий и затрат.

Ранее сообщалось, что близнецы родились преждевременно, а мать отказалась от аборта из-за личных убеждений.