Россиянин Мазепин попал в аварию на "Формуле-2" в Сочи — видео

Yeah that was huge #F2 pic.twitter.com/xatCMIyPJw— 🏎Owen Wyatt🎙 (@owenwyatt173) 29 сентября 2019 г.
Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин попал в аварию на первом круге "Формулы-2" в Сочи.
Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. Оба болида вылетели за пределы трассы и врезались в барьер.
— Мацусита и Мазепин отправлены в больницу. В результате инцидента ни один из пилотов не получил серьёзных травм, — сообщают в "Твиттере" представители "Формулы-2".
После инцидента гонка была остановлена для ремонта заграждений и позже возобновилась.
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