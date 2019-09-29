Россиянин Мазепин попал в аварию на "Формуле-2" в Сочи — видео

На первом круге гонщик столкнулся с японцем Нобухару Мацуситой. Оба спортсмена попали в больницу.

Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин попал в аварию на первом круге "Формулы-2" в Сочи.

Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. Оба болида вылетели за пределы трассы и врезались в барьер.

— Мацусита и Мазепин отправлены в больницу. В результате инцидента ни один из пилотов не получил серьёзных травм, — сообщают в "Твиттере" представители "Формулы-2".

После инцидента гонка была остановлена для ремонта заграждений и позже возобновилась.