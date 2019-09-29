Писательница Ницой назвала русскоязычного таксиста антиукраинской гнидой

Женщина пожаловалась оператору такси, но там ей сказали, что не могут заставить водителя говорить на неудобном для него языке.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обозвала таксиста, заговорившего с ней на русском языке, насильником и антиукраинской гнидой.

Историю получения "психологической травмы" из-за русской речи писательница изложила в длинном посте в "Фейсбуке". Женщина рассказала, что у неё начали неметь руки и ноги после того, как таксист отказался перейти на украинский. Она пыталась убедить мужчину перейти на мову, но тот выдал "одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды".

— То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы такси — приезжает к вам на вызов насильник (собственно, такой и приехал), или вор, или убийца, — написала Ницой.

Писательница рассказала, что позвонила оператору такси, но там ей сказали, что не могут заставить водителя разговаривать на неудобном для него языке.

Стоит отметить, что Лариса Ницой часто оказывается в эпицентре "языковых скандалов". Так, однажды её возмущение вызвали говорящие по-русски проводницы поезда Киев — Запорожье, а в другой раз она устроила скандал из-за русскоговорящих киевлян. Также писательница призвала называть Россию "Московией" и использовать полицию для борьбы с русскоязычными.