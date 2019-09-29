С начала года россияне потратили полтора триллиона рублей на новые авто

С января по август этого года россияне потратили более полутора триллионов рублей на новые легковые автомобили. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

— С января по август 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 триллион 589 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, — говорится в сообщении.

Чаще всего россияне покупали машины корейской марки KIA (200 миллиардов рублей), на втором месте — японская компания Toyota (165 миллиардов), на третьем — "Лада" (147 миллиардов).

Также в числе популярных в России производителей оказались Hyundai, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

Ранее дилеры предупредили о грядущем росте цен на автомобили.