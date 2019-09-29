На стройплощадке в Москве нашли снаряд времён ВОВ

На стройплощадке в Нижегородском районе Москвы обнаружили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

— При проведении строительных работ в районе дома номер 8 по улице Газгольдерной был обнаружен артиллерийский снаряд [времён] Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Участок, где был найден снаряд, оцепили. К месту вызваны сапёры.

Ранее сообщалось, что под Петербургом нашли самолёт Ил-2 времён войны вместе с останками пилота.