Умерла тёща Лукашенко, которую он считал "второй после матери"

Елена Желнерович — мать Галины Лукашенко, официальной супруги главы государства, и бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.

В Белоруссии в возрасте 90 лет умерла тёща президента республики Александра Лукашенко Елена Желнерович, пишет местная газета "Наша Нива".

Как уточняется, о смерти женщины изданию сообщили жители деревни Большой Межник Шкловского района, где Желнерович провела почти всю жизнь. Ранее белорусский лидер не раз с теплом и почтением отзывался о тёще. Он называл её святым человеком и второй после матери.

По словам Лукашенко, именно Елена Желнерович посоветовала ему поступать на исторический факультет, а не на журфак.

Известно, что в прошлом Желнерович работала учителем белорусского языка и литературы.