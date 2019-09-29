В Башкирии при жёсткой посадке дельтаплана пострадала женщина

В Башкирии женщина пострадала в результате жёсткой посадки дельтаплана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошёл в Учалинском районе неподалёку от деревни Старобалбуково. По предварительным данным, 30-летняя женщина не справилась с управлением летательного аппарата и совершила жёсткую посадку. В результате ЧП она получила травму руки.

На место происшествия прибыли медики, сотрудники правоохранительных органов и представители районной администрации. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего её доставили в Учалинскую центральную районную больницу.