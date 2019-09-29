В Новом Уренгое сотрудники ДПС спасли из горящего дома 20 человек

Патрульным пришлось включить сирену, стучать в двери и даже их выламывать, поскольку момент пожара пришёлся на время, когда все жильцы дома крепко спали.

Патрулировавшие улицы инспекторы ДПС Станислав Костромских и Айнур Камалов спасли 20 человек из горящего жилого дома в Новом Уренгое. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 сентября.

Около пяти утра полицейские были на городской площади и двигались в сторону улицы Сибирской, когда увидели вдалеке столб густого дыма.

— Подъезжая, увидели, как горит жилой дом. Пока мы ехали, вызвали пожарных, через дежурную часть ГАИ и МВД, — рассказал Камалов.

Увидев задымление на втором этаже, инспекторы незамедлительно направились внутрь здания.

— Подъехав, включили сирену, включили СГУ, напарник начал предупреждать людей по рации. Остановились, побежали в квартиры, стучались в двери, — добавил Костромских.

Для того чтобы спасти людей, инспекторам ДПС даже пришлось вышибать двери, поскольку инцидент произошёл ранним утром, когда все спали и плохо реагировали на тревогу. Стражи порядка выводили людей на улицу, предупреждая об угарном газе.

В это время уже прибыли пожарные, МЧС РФ, сотрудники ППС. Они стали выводить людей из другого подъезда, до которого пожар ещё не добрался.