На согласованный митинг в Москве вышло около 20 тысяч участников — видео

В согласованном с властями митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

При этом, по данным "Белого счётчика", к 15:30 на территорию проведения митинга прошло 17,8 тысячи участников. В свою очередь, Mob Counter насчитал 17,4 тысячи на 15:45.

Напомним, что акция проходит в поддержку фигурантов так называемого московского дела и дела ФБК. Организаторы указали в заявке до 20 тысяч участников.