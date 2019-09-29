Климкин констатировал, что Украина ушла в "тень"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин посетовал, что его страну теперь будут ассоциировать не только с коррупцией и теневой экономикой, но и с "теневой политикой". Своими опасениями он поделился в "Твиттере".

— Раньше... Украину вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому прибавляется теневая политика. Сильно много вокруг нас тени, очень хочется под солнце, — написал он.

При этом бывший глава внешнеполитического ведомства отметил, что теневая политика не менее опасна, чем теневая экономика, и призвал проводить честные расследования.

Ранее украинский дипломат назвал невесёлой перспективой импичмент Трампа из-за Украины.