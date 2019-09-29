Захарова объяснила, почему с США теперь опасно вести переговоры

Публикация стенограммы телефонной беседы президентов США и Украины позволяет говорить о том, что вести переговоры с Вашингтоном теперь опасно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, публикация разговора лидеров двух стран меняет "форму отношений между государствами".

— Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно, — рассказала она в эфире Первого канала.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы Джо Байдена. Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с американским коллегой.