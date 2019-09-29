Захарова объяснила, почему с США теперь опасно вести переговоры

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Фото © Flickr / Jim Grey

Публикация стенограммы телефонной беседы президентов США и Украины позволяет говорить о том, что вести переговоры с Вашингтоном теперь опасно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, публикация разговора лидеров двух стран меняет "форму отношений между государствами".

Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно, — рассказала она в эфире Первого канала.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы Джо Байдена. Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с американским коллегой.

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