В Татарстане пара насильников заманивала жертв в сауну и снимала на видео

От одного из пострадавших злоумышленники получили 18 тысяч рублей за нераспространение записи.

Пара из Набережных Челнов заманивала мужчин в сауну, насиловала и снимала происходящее на видео. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

Всего зафиксировано три подобных преступления, все они были совершены до июня 2016 года. Как выяснило следствие, 39-летний мужчина вступил в сговор со своей знакомой. В социальных сетях пара находила потенциальных жертв, девушка начинала общаться с ними и в процессе предлагала познакомиться поближе в интимной обстановке.

Когда жертва приезжала в сауну на встречу с девушкой, то там уже был её подельник. Злоумышленники, угрожая потерпевшим ножом, насиловали их, снимали на камеру, а потом требовали выкуп за нераспространение записи. Так, от одного из мужчин они получили 18 тысяч рублей.

Расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.