"Мисс Москва" сообщила о смерти своего бывшего свёкра, султана Малайзии

У Исмаила Петры осталась жена Анис, с которой они прожили вместе почти 50 лет, и четверо детей.

Российская модель Оксана Воеводина сообщила о смерти своего бывшего свёкра — малайзийского султана Исмаила Петры. Об этом она написала в "Инстаграме".

По данным агентства Bernama, 69-летний султан ушёл из жизни в 8:11 утра по местному времени (03:11 мск) 28 сентября в палате Королевской больницы города Кота-Бару. С 1979 по 2010 год он был главой султаната Келантан.

У Исмаила Петры осталась жена Анис, с которой они прожили вместе почти 50 лет, и четверо детей, включая бывшего мужа Воеводиной, экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Напомним, что "мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в ноябре прошлого года. В июне 2019 года у них родился ребёнок. Впрочем, уже через месяц стало известно, что экс-король развёлся со своей российской женой. Несколько дней назад "мисс Москва" впервые рассказала, как Мухаммад сбежал от неё.