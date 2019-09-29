В Совбезе заявили, что Россия и США ведут успешный диалог по развитию Арктики

По словам Аверьянова, Арктика — непростой регион, развитие которого требует консолидации усилий разных стран.

Россия и США ведут конструктивный и плодотворный диалог по вопросам развития Арктики. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

— России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия. Ведётся успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества, — сказал Аверьянов.

Он добавил, что развитие диалога между странами по арктическим вопросам может поспособствовать укреплению отношений и в других сферах. Аверьянов также отметил, что Россия открыта для диалога по освоению Арктики.

— Необходимо учитывать, что Арктика — очень непростой регион. Чрезвычайные ситуации там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога. Россия для такого диалога открыта, — рассказал Аверьянов.

С 30 сентября по 2 октября на борту теплохода, который отправится из Санкт-Петербурга на остров Валаам, пройдёт восьмая международная встреча участников Арктического совета — организации, созданной в 1996 году для сохранения уникальной природы региона. Постоянными членами совета являются Россия, США, Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Канада, а также шесть организаций коренных народов Арктики.