Самарцы устроили давку из-за весов по 99 рублей — видео

На распродаже в самарском магазине покупатели устроили давку из-за весов по 99 рублей, сообщает Progorodsamara.

Сотрудница магазина изо всех сил пыталась успокоить людей, штурмующих стойку, и объяснить, что один товар — в одни руки. Но на женщину никто не обратил внимания. Покупатели с детьми пытались вразумить окружающих, но их также никто не услышал. Кроме того, у касс образовались огромные очереди.

Ещё одну битву на распродаже устроили в начале сентября жители Владикавказа. Люди толкались и давили друг друга за одежду по рублю.