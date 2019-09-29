Рената Литвинова вышла на подиум парижской Недели моды — видео

Актриса Рената Литвинова приняла участие в Неделе высокой моды в Париже. Видео с подиума она опубликовала в своём инстаграме.
Заслуженная артистка России появилась на подиуме в многослойном чёрном кружевном платье от бренда Balenciaga, креативным директором которого является её друг — дизайнер Демна Гвасалия.
— Счастлива быть причастной, спасибо, Демна! — подписала публикацию Литвинова.
Бренд был основан в 1919 году в Сан-Себастьяне Кристобалем Баленсиагой. Во время гражданской войны в Испании производство и магазины пришлось перенести в Париж. Популярность Balenciaga была столь высока, что многие клиенты, рискуя жизнью, приезжали в Париж даже во время Второй мировой войны, чтобы посмотреть на новинки.
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