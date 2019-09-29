Рената Литвинова вышла на подиум парижской Недели моды — видео

225

В рамках шоу Balenciaga также показали платья-пиджаки, белые шубы с животным окрасом и дутые пуховики.

Актриса Рената Литвинова приняла участие в Неделе высокой моды в Париже. Видео с подиума она опубликовала в своём инстаграме.

Заслуженная артистка России появилась на подиуме в многослойном чёрном кружевном платье от бренда Balenciaga, креативным директором которого является её друг — дизайнер Демна Гвасалия.

Счастлива быть причастной, спасибо, Демна! — подписала публикацию Литвинова.

Бренд был основан в 1919 году в Сан-Себастьяне Кристобалем Баленсиагой. Во время гражданской войны в Испании производство и магазины пришлось перенести в Париж. Популярность Balenciaga была столь высока, что многие клиенты, рискуя жизнью, приезжали в Париж даже во время Второй мировой войны, чтобы посмотреть на новинки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×