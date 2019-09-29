Максакова помирилась с матерью убитого Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра смогла задобрить свекровь и даже показала ей младшего внука, которого та видела лишь по телевизору.

Оперная певица Мария Максакова встретилась с матерью погибшего супруга, Людмилой Вороненковой, и помирилась с бывшей свекровью в эфире передачи "Русские сенсации".

Вороненкова обвинила Максакову в махинациях с недвижимостью, а также заподозрила в отравлении старшей дочери Дениса. Несмотря на эти слова, бывшая солистка Мариинского театра смогла задобрить свекровь и даже показала ей младшего внука, которого та видела лишь по телевизору.

— Я и сейчас вас люблю, вы родили мне мужа, вы бабушка моего сына. При личной встрече у меня ком в горле стоит. Всем плохо от того, что мы пережили, — заявила она.

Людмила не осталась безучастной и тоже принесла извинения, однако её адвокат осталась недовольна таким финалом. Когда редакторы передачи заметили, что теперь между Людмилой и Марией воцарится мир, она резко раскритиковала это заявление.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Максакова долгое время обвиняла бывшего мужа, Владимира Тюрина, в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний. В мае прошлого года следствие сообщило о завершении расследования.