Борисова поддержала задержанную с кокаином Бочкарёву: Сама была в такой ситуации

Телеведущая заявила, что на опубликованном в Сети видео — точно звезда "Счастливы вместе".

Телеведущая Дана Борисова поддержала задержанную с кокаином актрису Наталью Бочкарёву, сообщает Пятый канал.

— Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Это она. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причём дважды. Я была в такой же ситуации и всё отрицала, — сказала Борисова.

Телеведущая напомнила, что у неё также были проблемы с наркотиками, но она смогла справиться с зависимостью. Также Борисова отметила, что это обычная история в шоу-бизнесе.

Напомним, вчера появилась информация о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином, однако актриса опровергла Лайфу эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Но при этом она заявила, что "в одной серии не снимается" и "продолжение следует". Сегодня также выяснилось, что у Бочкарёвой минимум восемь неоплаченных штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД.