Дельтаплан совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, есть пострадавшие

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, об их состоянии на данный момент ничего не известно.

В Нижегородской области двое мужчин пострадали во время жёсткой посадки дельтаплана. Об этом сообщает агентство "Время Н".

Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени в воскресенье, 29 сентября, в черте города Городец.

Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, на земле никаких разрушений обнаружено не было, вследствие чего помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

Сегодня жёсткую посадку совершил ещё один дельтаплан. Летательный аппарат неудачно приземлился в Башкирии, из-за чего девушка-пилот получила травмы.