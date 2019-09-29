Названа причина появления тока в батареях воронежской многоэтажки

Эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры, газоснабжение дома пока не восстанавливали в целях безопасности.

Инцидент с появлением электрического тока в батареях девятиэтажки в Воронеже мог произойти по вине жильцов, заявил директор обслуживающей здание управляющей компании "Мастер" Дмитрий Фурсов.

По его мнению, хозяева одной из квартир могли провести заземление на отопительный прибор, чтобы занизить показания счётчиков электроэнергии.

— Разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения. Сети этого дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Нагрузка идёт колоссальная, сети не выдерживают, — сообщил он телеканалу "Звезда".

Фурсов отметил, что ситуацию можно спасти, если заменить все коммуникации на более современные. При этом он оговорился, что это можно сделать только в рамках капремонта.

По его словам, к настоящему моменту эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры, электроснабжение дома восстановлено. Специалисты продолжают обход, пытаясь обнаружить источник подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения. Газ в доме пока не включили в целях безопасности, однако уже обратились в специальные службы и договорились о проведении проверки газовых устройств 30 сентября.