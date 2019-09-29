На выборах в парламент Австрии побеждает партия Себастьяна Курца

Явка составила почти 80%, в то время как голосовать в Австрии могут 6,4 миллиона человек.

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает Консервативная австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем. Об этом свидетельствуют данные экзитполов телеканала OЕ24.

Согласно последним данным, политика поддержали 37,2% граждан, пришедших на пункты для голосования.

— Следом идёт Социал-демократическая партия (23% голосов). На третьем месте — Австрийская партия свободы, набравшая 17%, — такую статистику приводит телеканал.

На четвёртом месте по количеству голосов расположилась партия "Зелёные" (12%), на пятом — партия "Новая Австрия" (8%). Явка избирателей составила 80%.

— Благодарю всех людей, которые отдали нам свой голос сегодня. Обещаю, что мы будем работать для нашей прекрасной Австрии наилучшим образом, — написал Курц в своём аккаунте в соцсети Twitter.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое бывшим федеральным канцлером страны Курцем. Он в свою очередь выразил надежду, что сможет вернуться на оставленную должность после досрочных выборов.