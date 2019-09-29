Захарова призвала США обнародовать стенограммы переговоров Барака Обамы

Дипломат отметила, что у международного сообщества остался ряд вопросов к администрации Обамы, касающихся гуманитарных катастроф в странах Африки и Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США опубликовать стенограммы телефонных переговоров бывшего президента страны Барака Обамы.

— Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам, — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Дипломат добавила, что у мирового сообщества всё ещё есть вопросы к деятельности администрации Обамы, в частности касающиеся международных конфликтов, которые привели к гуманитарным катастрофам в Африке и на Ближнем Востоке. Напомним, Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму переговоров нынешнего президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы Джо Байдена. Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с американским коллегой.